Senigallia, rubati tre gattini all’interno di un giardino in via Cellini

SENIGALLIA - Inquietante furto nella notte tra lunedì e martedì. Tre gattini sono stati rubati all’interno di un giardino recintato di un’abitazione nei pressi del seminario di via Cellini. I cuccioli erano con mamma gatta e con un fratellino, risparmiato dai ladri, dentro la loro cuccia. Ne sono stati rubati uno bianco e due neri. Il timore dei proprietari, che ieri hanno diffuso la foto dei gattini spariti su Facebook, è che possa accadere qualcosa di brutto a loro.

A ridosso di Halloween non è la prima volta che spariscono gatti neri. Forse nel buio della notte per errore chi li ha rubati ha preso uno bianco invece dei tre neri. Di certo c’è che chi si è introdotto nell’abitazione sapeva che dentro la cuccia, non visibile dalla strada, c’erano quei gatti. Essendo piccoli non avevano ancora il microchip e non sarà facile trovarli. I proprietari sono disperati e hanno chiesto quindi la collaborazione di tutti per rintracciarli, fino a ieri senza alcun riscontro ancora. Sembrano infatti spariti nel nulla. Non è il primo furto di animali da compagnia che si registra in città. Nei mesi scorsi era stato rubato anche un cagnolino all’interno della galleria del centro commerciale Il Maestrale. Non è stato più ritrovato.

