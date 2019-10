Terre Roveresche, gattini avvelenati col lumachicida: attenzione alle polpette

TERRE ROVERESCHE - I due micini di sei mesi avevano vomitato una sostanza verdastra sottoposta ad analisi per le necessarie verifiche. Il referto dell’Asur conferma che qualcuno ha tentato di avvelenarli con bocconi di carne di salsiccia mista a sostanza antilumaca. Sono stati salvati appena in tempo. Quanto successo in via Vittorio Veneto a Piagge, Municipio di Terre Roveresche ha fatto scattare l’allarme.

Ascoli, lasciano polpette avvelenate per sterminare la colonia di gatti

Fano, polpette avvelenate nel parco: scatta la bonifica dei Forestali coi cani

«Sarà bene sorvegliare con attenzione - tambureggia il messaggio sui social -. I due gattini non hanno certo percorso chilometri. Chi ha cercato di avvelenarli si deve sentire il fiato sul collo. Si sappia una volta per tutte che il maltrattamento di animali seguito da morte è un reato punito fino ad oltre due anni di carcere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA