FANO - Se la stanno cavando gli otto cuccioli abbandonati cinque giorni fa a Tre Ponti. A rassicurare sul loro stato di salute Melampo che se li è presi in carico e che registra in particolare il progressivo recupero di una femminuccia inizialmente in sofferenza.

Adesso ad accudire il gruppo, abbandonato al terzo giorno di vita e che deve essere allattato ogni due ore, la staffetta composta da Giorgia, impegnata sin dalla primissima ora, e da Laura. In tanti però non hanno voluto far mancare il proprio appoggio rispondendo presente all’appello della onlus che ha invitato a versare sul proprio conto corrente un contributo per il sostentamento della cucciolata.

Soldi che hanno consentito di fronteggiare la prima fattura di latte in polvere da 719 euro (pubblicata in nome della trasparenza sulle pagine social della onlus) per un quantitativo che dovrebbe coprire il fabbisogno delle prossime due settimane.

L'aiuto

L’aiuto si è concretizzato anche nella consegna materiale di traverse assorbenti che poi rappresentavano l’altro grande capitolo di un’emergenza di cui non è ancora possibile calcolare la fine. In quest’ottica assume ancora maggiore valenza la raccolta fondi che connoterà la cena-spettacolo organizzata per martedì sera alle 20 al bioparco Vita da Pacos. Ad esibirsi con musica e parole Susanna Pusineri, Enzo Vecchiarelli e Massimiliano Poderi.

L'adozione

Continua anche la richiesta di informazioni sull’adozione dei cuccioli che una mano ancora ignota ha lasciato in uno scatolone lungo la stradina che porta al canile del Ragano. Come già puntualizzato, l’operazione sarà praticabile soltanto al compimento del secondo mese di vita e a tutti gli interessati viene però fatto anche presente che si tratta di molossi.

In questo senso comunque benaugurante l’esperienza dei cuccioli abbandonati nei mesi scorsi e raccolti dall’associazione. Dieci gli esemplari di cui è stato possibile annunciare l’affidamento in via definitiva a coppie e single.