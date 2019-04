Rubano le fototrappole e abbandonano i rifiuti ingombranti sui marciapiedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Da qualche giorno è sparita la fototrappola di via Calatafimi, quella che serviva a monitorare la situazione legata al conferimento selvaggio dei rifiuti. E puntuale come un orologio dal meccanismo svizzero, è tornata l’immondizia ingombrante.Lo segnalano alla nostra redazione alcuni residenti della zona che ci mostrano le immagini di quale sia, da diverse ore, la situazione in strada. A ridosso del bidone giallo per la raccolta degli indumenti sono stati piazzati materassi, coperte e altri oggetti voluminosi che fanno bella mostra di sé sul versante occidentale della strada. «Non ne possiamo più di tutta questa inciviltà - spiegano -. La fototrappola è sparita da alcuni giorni e non ne conosciamo il motivo eppure è rimasto il cartello al quale, ovviamente, non crede nessuno perché il dispositivo era visibile prima ed ora è evidente che non c’è».