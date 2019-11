Sequestrati due collari elettrici, maltrattava gli animali: denunciato

SENIGALLIA - Da giorni alcuni residenti della zona Saline sentivano i cani dei vicini di casa abbaiare continuamente e si decidevano a contattare la Polizia per capire cosa stesse accadendo.

Gli agenti si recavano sul posto ed individuavano la casa in questione, trovando numerosi cani di razza tenuti rinchiusi in diverse zone recintate. Al momento dell’arrivo però gli agenti notavano le condizioni pessime dei luoghi in cui i cani venivano rinchiusi. Luoghi che si presentavano pieni di escrementi ed assolutamente angusti. Ad aggravare la situazione, gli agenti, nel corso del controllo, provvedevano a trovare addosso a due cani, dei collari ad impulso elettrico.

Gli agenti dunque immediatamente facevano intervenire personale del Servizio veterinario per effettuare gli opportuni accertamenti sulla salute dei cani trovati e per la migliore custodia degli stessi. Al contempo procedevano a sequestrare i collari trovati, provvedendo a segnalare all’autorità giudiziaria il proprietario dell’immobile per il reato di maltrattamenti di animali.

