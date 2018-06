Compra cocaina coi monitor â€‹rubati all'hotel: denunciati sia il ladro che lo spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – Ruba due monitor in un hotel di Numana, li usa per comprarsi la cocaina: i carabinieri denunciano lui e lo spacciatore.Il pregiudicato 35enne di Numana intorno alle 4 è stato fermato alla guida del proprio furgone Nissan Trade, nei pressi di un noto Hotel di Numana, con a bordo la propria compagna. Proprio l’atteggiamento sospetto della donna, allarmava i carabinieri che procedevano ad eseguire una perquisizione personale e veicolare rinvenendo gr. 0,5 circa di cocaina occultata nei calzini indossati dalla donna, ed un cacciavite all’interno del marsupio dell’uomo, tutto sottoposto a sequestro. Immediate successive indagini, permettevano di stabilire che il pregiudicato alle 03:00 circa, aveva consumato un furto di 2 monitor per all’interno di un noto Hotel di Numana, che aveva poi portato in Porto San Giorgio e successivamente ceduto in cambio della dose di “Cocaina” sequestrata al suo pusher di fiducia, un marocchino 37enne.A seguito della perquisizione locale operata, con la collaborazione anche dei Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, presso l’abitazione dello spacciatore, venivano rinvenuti i due monitor rubati e restituiti al termine delle immediate indagini condotte, al legittimo proprietario dell’Hotel di Numana da dove erano stati asportati.