Ragazzini fumano spinelli nel fosso: spiati e fotografati da residenti 007

MONTEMARCIANO - Strani movimenti nel letto del fosso Rubiano. Da qualche settimana alcuni ragazzini si incontrano per passarsi di mano spinelli e fumarli insieme. I residenti che dai palazzi assistono a questi incontri temono che vi possa essere un’attività di spaccio. Il letto del fosso, che attraversa Marina di Montemarciano, è secco per la maggior parte dell’anno ed è facile entrarci e percorrerlo a piedi nella parte di cemento. Un residente ha seguito due giovani e li ha fotografati mentre da via dei Tigli, dove si stavano appostando tra i gazebo dell’area archeologica, già presa di mira da vandali e ladri, si sono diretti verso il fosso dopo essere stati notati e aver visto che ci sono le telecamere.Non sono presenti nel fosso dove dietro le finestre dei palazzi intorno ci sono molti occhi che possono guardare e immortalare ciò che avviene al suo interno. Da quando nell’area archeologica di via dei Tigli sono comparsi gli avvisi per informare della presenza delle telecamere, è aumentato il movimento nel fosso. I cittadini pensano che potrebbero essere gli stessi che, non potendo più ritrovarsi in una zona lontana da occhi indiscreti in inverno proprio a causa delle telecamere installate, hanno scelto di vedersi dentro il fosso Rubiano, per scambiarsi del “fumo”.