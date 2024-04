È il collagen banking, la scorta di collagene, uno dei modi più naturali per contrastare il processo di invecchiamento. Che inizia già dai 25 anni. Una scorta progressiva, nel tempo, per aiutare la pelle a mantenersi giovane ed elastica. Con questo metodo, si gioca d’anticipo, cercando di frenare la perdita di collagene quando ancora è presente invece di incrementarlo in un secondo momento. In cosa consiste? Vediamolo insieme.

Cos’è

Anzitutto,va sottolineato che il collagene è una proteina strutturale che viene prodotta in modo naturale, costituisce la maggior parte della pelle e la rigenera dandole elasticità, resistenza e idratazione. Inoltre, rinforza in capelli e le unghie e mantiene l’integrità dei vasi sanguigni. È la proteina più abbondante del corpo umano. È essenziale per mantenere la pelle giovane ma, a un certo punto della vita, inizia il processo di invecchiamento e così comincia a diminuire la produzione di sostanze come l’elastina e, appunto, il collagene. Un rallentamento che prende il via dai 25 anni e, da quel momento, ogni anno, la pelle perde circa l’1% di collagene. Ecco, allora, che compaiono le prime rughe. Un processo inevitabile che può essere aggravato da alcuni fattori come l’esposizione al sole e agli agenti inquinanti ma anche una cattiva alimentazione e, in generale, uno stile di vita non sano.

L’importanza

Il collagen banking può essere una tecnica davvero importante per contrastare i segni del tempo. Con questo sistema, si agisce in anticipo, insomma, per la serie meglio prevenire che curare mettendo appunto da parte tutte le quantità possibili di questa proteina. Così facendo, si ritarda il processo naturale di invecchiamento; il top sarebbe iniziarlo tra i 25 e i 35 anni così da usufruire dei momenti dove ancora la produzione è al suo picco ma si può iniziare in qualsiasi momento e avere risultati significativi, specie se il tutto viene abbinato anche ad altre tecniche antiaging.

Come fare

Ci sono molti modi per fare questa scorta di collagene. C’è prima di tutto una sana alimentazione, un uso costante della protezione solare, limitare le cattive abitudini come fumare e bere alcolici, che impoveriscono le riserve di collagene. A queste sane abitudini va accompagnata l’assunzione di integratori di collagene già dai 25-30 anni. Ci sono poi la skincare che, dai 25 anni, deve comprendere un detergente delicato e i trattamenti estetici consigliati dai 35 anni in su. Ecco, allora, la radiofrequenza che sfrutta l’energia elettromagnetica per riscaldare i tessuti stimolando la produzione della proteina magica ma anche gli Hifu, gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, e il microneedling e cioè un trattamento che fa sì che la pelle produca collagene. Infine, anche la il laser non ablativo.