Le piante officinali amiche della pelle: Catuaba e Guduchi vengono in aiuto alla bellezza quotidiana delle donne

Prevenire è meglio che curare. In salute come nel beauty. Ed ecco perché, ogni giorno, si scoprono piccole ma significative novità per la nostra bellezza quotidiana. La filosofia resta sempre la stessa: avere cura di noi stesse ogni giorno così da gestire il tempo nel miglior modo possibile. Insomma, senza accanimento ma con amore e passione. Vengono allora in supporto alcune, potenti, erbe come la corteccia di Catuaba e il Guduchi. Tutte piante officinali che l'ayurveda considera tra le più importanti per le numerose proprietà che possiedono tra cui il fatto di essere indiscutibili e potenti antietà e, in quanto tali, ingredienti tra alcuni dei cosmetici di ultimissima generazione. Studiamole nel dettaglio perché, davvero, possono tornarci utili come forma di prevenzione nella lotta contro l'invecchiamento.

La Catuaba

Vale la pena ricordare che gli effetti benefici della Catuaba sono stati scoperti dagli indiani Tupi: si tratta di un prodotto naturale ed è importato dal nord del Brasile. Il guscio interno della corteccia degli alberi giovani forniscono la materia prima per il tè catuaba ovvero l'afrodisiaco tra i più ricercati del Sud America. In genere, viene usata la corteccia per infusi e decotti o, in polvere, aggiunta al succo di frutta, ai frullati o agli yogurt vegetali. Si trovano anche integratori a base di catuaba e prodotti di bellezza. La catuaba è considerata una delle piante elisir di lunga vita perché, per esempio, stimola la sensazione di benessere, aumenta la sensibilità del cervello alla dopamina.

Il Guduchi

Non solo: l'assunzione di questa pianta è anche utile per trattare l'affaticamento, per aumentare le funzioni della mente e migliorare la memoria e la concentrazione. Ha anche un'azione antinfiammatoria, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e ad equilibrare il sistema nervoso centrale e quindi combatte stress, patologie come l'Alzheimer. Aiuta anche a dilatare le arterie, migliora la circolazione, rinforza il cuore e lo tonifica.

Stiamo parlando della pianta antietà più ricercata nell'ayurveda. E siamo, così, al secondo step: il Guduchi è considerata dall'ayurveda una delle piante officinali più rilevanti perché ha proprietà molto efficaci tra cui quella di esercitare un'azione positiva sui nervi, sulle articolazioni e anche sullo stress. Viene poi utilizzato come rimedio antietà e per rafforzare le difese immunitarie. Non a caso, è noto come "nettare degli dei". Vengono utilizzati il tronco e le radici. Nella medicina ayurvedica, è ritenuta un elisir di lunga vita perché migliora la digestione, blocca i problemi cutanei e ritarda il processo di invecchiamento. Si usa anche per rafforzare il sistema immunitario e la memoria. È una pianta che cresce in India, Birmania e Sir Lanka. In Italia si trova per lo più sotto forma di olio essenziale e roll-on pronto all'uso cutaneo. La pianta è ricca di polifenoli e antiossidanti. È un olio che aiuta combattere lo stress, rafforza la memoria. Si usa in mix con vari ingredienti o disciolto in un olio vettore e applicato direttamente sulla pelle.