Un nuovo ingrediente per la skincare quotidiana? Il ginseng, usato per la prima volta nella cosmesi coreana. Dotata di grandi proprietà curative, la pianta è conosciuta dall’uomo da oltre 5mila anni. Usato in genere per fini medici e salutari, ha anche proprietà estetiche. Non a caso il ginseng è stato spesso definito come il “re delle erbe”.

I benefici

Usato in questo ambito, la pianta ha il potere di riequilibrare la pelle stimolando la circolazione dei vasi sanguigni, aumentando la sintesi del collagene con il risultato di garantire una cute più turgida e soda. Ha dunque proprietà antiossidanti che proteggono la pelle dai radicali liberi e da altri aggressori ambientali. Il suo carattere, per così dire, energizzante, aiuta a rivitalizzare l’incarnato inibendo la produzione di melanina. Ha anche proprietà antinfiammatorie che consentono di ridurre gli arrossamenti e di curare le imperfezioni. Insomma, una sorta di magia per il beauty.

Le proprietà

Il ginseng è una radice ricca di saponine, amminoacidi e vitamine stimolanti, è dunque un ottimo rigenerante della pelle. Coltivata nel Nord della Cina e in Corea, contiene almeno 13 diverse saponine (molecole) triterpeniche chiamate ginsenoidi, che hanno azione equlibrante e sono le principali responsabili delle sue proprietà curative. Inoltre, contiene sali minerali e stimola il sistema endocrino e immunitario, è antiossidante e antiage. Il suo utilizzo ciclico aiuta a fornire all’organismo gli attivi per la sintesi degli ormoni che mantengono i tessuti giovani ed elastici. Sia come integratore sia come ingrediente di creme antiage, questa pianta lavora a livello neuroendocrino e funge così da stimolatore aumentando l’energia vitale e il metabolismo cutaneo. L’ideale, per una cura antiage, sarebbe usarlo come integratore e come cosmetico. La crema come l’integratore si possono trovare in erboristeria o in farmacia. La crema, a base di estratto di ginseng, si può applicare su viso, collo e decollètè.

Gli effetti collaterali

I coreani, è noto, sono super esperti di bellezza e il primo brand a produrre una crema a base di ginseng è proprio originario di questo paese: si tratta della Sulwhasoo che ha dedicato anni alla ricerca di questo ingrediente. Il tutto studiando una tecnologia che punta sulla bio conversione degli attivi presenti nella pianta. Per quanto riguarda gli eventuali effetti collaterali, il ginseng non va preso in caso di allergia a uno o più componenti e durante la gravidanza e l’allattamento. Se l’uso è prolungato, gli effetti collaterali possono essere tachicardia, palpitazioni, insonnia, ansia tremori, diarrea. In genere, la somministrazione non va oltre tre mesi consecutivi. Va anche detto che può interferire con alcuni farmaci tra cui anticoagulanti e antidepressivi.