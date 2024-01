ANCONA - E poi arriva l’hula hoop, il cerchio magico che sin dall’antichità è stato amato e usato a go-go. Che ci azzecca l’hula hoop con il fitness? Beh, se volete dimagrire ma anche tonificare il vostro corpo, sempre con il sorriso sulle labbra, eccolo pronto per l’utilizzo più spietato. Un allenamento fitness con questo attrezzo consente di bruciare 500 calorie in un’ora e di tonificare contemporaneamente girovita, addominali , pancia ma anche glutei e gambe. Ecco perché, considerando tutti i benefici, questo piccolo ma non troppo marchingegno nato per la danza polinesiana, è diventato un vero e proprio sport molto in voga tra le celebrità perché serve a perdere calorie in poco tempo e a tenersi in forma. Dunque, allenarsi e divertirsi insieme. Vediamo come e quanto funziona davvero.



La danza hawaiana



L’hula hoop è un cerchio diventato famoso grazie alla tipica danza hawaiana, oggi è un attrezzo per il fitness ma anche uno strumento per la giocoleria e per il divertimento dei bimbi. È, appunto, un cerchio, realizzato in gomma, plastica o alluminio, e va fatto roteare intorno al bacino, alle braccia e alle gambe. Sono sufficienti 5 minuti di hula hoop al giorno per bruciare calorie e avere benefici, Per questo motivo, viene utilizzato per allenamenti con pneumatici, esercizi di cardiofitness ma anche per lo yoga e per il pilates. Va ricordato che questo attrezzo viene usato sin dai tempi antichi per esercizi fisici e per le danze ma il suo uso, per così dire, moderno, nasce con la danza delle Hawai della hula da cui ha origine il suo nome. Il termine hoop significa cerchio.



I benefici



A cosa serve l’hula hoop? Scopriamolo insieme. Il suo utilizzo arreca vari benefici a livello psico-fisico. È, senza dubbio, meno noioso rispetto ai classici esercizi di aerobica ed è un allenamento che, eseguito per 5-30 minuti al dì, fa bruciare fino a 200 calorie. Divertendosi, naturalmente. Tra i più importanti vantaggi di questa attività fisica, ci sono quelli di rassodare e tonificare addominali, modellare il punto vita e quindi svolgere un lavoro aerobico per perdere peso, Ma c’è anche dell’altro. Infatti, si rinforzano i muscoli della schiena, aumenta la coordinazione e si allena tutto il corpo se lo si fa ruotare attorno a gambe, braccia e fianchi.



Come usarlo



Un breve assaggio di storia per questo anello, usato come giocattolo e attrezzo fitness. Ha origini molto antiche visto che i primi utilizzi risalgono addirittura ai temi di Greci, Egizi e indiani d’America: veniva impiegato per esercizi per l’addome e per danze. Ma come va usato? Va calzato fino all’altezza della vita per poi farlo ruotare attorno al girovita con un movimento ondulatorio del bacino. Alla fine, farlo girare è semplice, l’ovvia difficoltà sta nel farlo ruotare a lungo: ma è solo facendo così e cioè un lavoro aerobico nel tempo, che si possono ottenere risultati. Tutto sta nella postura e cioè spalle basse, schiena dritta, pancia contratta, collo e bacino in asse. Occorre temere i piedi saldi a terra per evitare che cada il tutto , magari a gambe leggermente divaricate. Sarebbe meglio fare prima qualche minuto di riscaldamento e dopo, 5 o 10 minuti di stretching. Per ottenere benefici, almeno si deve usare l’attrezzo per 5 o 10 minuti al giorno come esercizio aggiuntivo alla propria sessione di allenamento giornaliero, o dai 20 ai 30 minuti per un allenamento più intenso che sostituisca gli esercizi tradizionali di aerobica. Al solito, tutto dipende dal tipo di attività che si sceglie ed dai risultai che si vogliono ottenere.