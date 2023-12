Se volete vedere i primi segni del tempo che passa, guardate l’area del contorno occhi: proprio qui, ci sono le prime, significative, manifestazioni, del trascorrere inesorabile degli anni. Occhi e palpebre, s’intende. Proprio per questo motivo è fondamentale prendersene cura con creme, trattamenti e strumenti in grado di rallentare il processo di decadenza che si esterna sia con rughe sia con borse e occhiaie e, nel caso delle palpebre, con pelle raggrinzita che scende a tal punto da limitare la stessa apertura degli occhi. Vediamo cosa è possibile fare per rallentare il tutto.