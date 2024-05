Angelina Mango infiamma l'Eurovision svedese tra rose, pizzo e ballerine: che spettacolo

Una bomba. L'esibizione di Angelina Mango ha spettinato l'Eurovision 2024, facendo ballare l'intero palazzetto svedese. Rose, vestito di pizzo, ballerine, lingue di fuoco: così distante dai Maneskin, così italiana, così a suo modo internazionale, europea, convincente e vicina anche al mercato dell'Est per sonorità ed esibizione molto piena di tutto. E se sono rose, come lo erano, fioriranno.

È già in finale

Era molto attesa la performance di stasera della piccola grande Mango, in onda su Rai2, alle 22.15, per la seconda semifinale dell'Eurovision 2024 che si sta svolgendo in Svezia. «Brava, brava» ha urlato più volte Mara Maionchi, commentatrice d'eccezione della serata. Angelia è salita sul palco da vincitrice di Sanremo 2024 e con il posto già assicurato nella finale di sabato 11 maggio. L'Italia è infatti una dei Big Five che, in quanto fondatori dell'EBU che organizza la manifestazione, partecipano di diritto alla finale con Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.