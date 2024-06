Antonello Venditti: «Dopo la separazione volevo suicidarmi, Lucio Dalla mi ha salvato la vita. In Brianza passavo le notti con De André»

«Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via», cantano migliaia di studenti in Italia la sera prima della della maturità. Il brano di Antonello Venditti ha accompagnato generazioni intere nelle settimane dell'esame di Stato, che per molti ragazzi sono piene di angoscia e lacrime di gioia. E, dopo quarant'anni dall'esordio, continua a essere ancora l'inno ufficiale dei liceali (ma anche degli universitari).

In occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell'album Cuore, Antonello Venditti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato alcuni aneddoti legati alla musica, alla sua vita privata dopo la separazione con Simona Izzo, a suo figlio Francesco Saverio e alla grande amicizia avuta con Lucio Dalla.

La separazione e l'aiuto di Lucio Dalla

«Nelle canzoni ci sono io. Sono la mia autobiografia. L’arte deve andare di pari passo con il tempo che vive», ha spiegato il cantautore italiano. Venditti ha fatto sognare il pubblico italiano con la sua musica, dove ha cercato appunto di inserire alcune parti della sua vita e delle sue passioni.

Dall'amore per la Roma fino ad arrivare all'amicizia con Lucio Dalla cantata in Ci vorrebbe un amico.

«Lucio mi salvò la vita, al tempo della mia separazione - ha spiegato - fu lui a capire che mi dovevo allontanare da Roma, e così per due anni vissi al castello di Carimate, in Brianza, dove venivano i più grandi artisti italiani a incidere i loro dischi». In quel periodo ha avuto modo di conoscere anche Fabrizio De André, con il quale «passavamo notti a parlare, ad approfondire le nostre vite».

Il figlio Francesco Saverio

Ma il cantante non vuole ricordare la separazione avuta con Simona Izzo. «Ne parla già troppo lei», ha detto. Ma dal loro matrimonio, durato tre anni e finito nel 1978, è nato Francesco Saverio, adesso attore, con il quale Venditti ha un legame molto speciale. «È più un Venditti che un Izzo e questo mi basta - ha dichiarato - con mio figlio ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda».

Aldo Cazzullo, nell'intervista, non ha perso l'occasione di domandargli il motivo che li ha spinti a scegliere un nome così particolare. «Per un sogno di mia madre - ha concluso - ero nato di otto mesi, peggio che settimino, e quindi venni quasi buttato via: pesavo un chilo e 4 etti, e all’epoca non esistevano incubatrici. Ma mia madre sognò un santo che non conosceva, e infatti si presentò: “Sono san Francesco Saverio. Tuo figlio vivrà e farà cose utili”».