FALERONE Il fascino dell’antico, il teatro romano di Falerone, unito a quello del moderno, la stagione teatrale estiva di Comune, Amat (per gli appuntamenti Tau) ed Eclissi Eventi. Saranno 12 gli spettacoli in scena divisi tra prosa, musica, danza e momenti di approfondimento culturale, dal 2 luglio al 13 settembre.

Il debutto

Il debutto della stagione 2024 è affidato a Monica Guerritore che, ne “La sera della prima”, porterà il pubblico in un viaggio attraverso le produzioni rimaste nell’immaginario collettivo. Guerritore evocherà, con interpretazioni, la magia di spettacoli passati che l’hanno vista protagonista: da Madame Bovary a Oriana Fallaci, Giovanna D’Arco compresa. Lo spettacolo sarà l’occasione per rivivere il percorso della protagonista e riflettere sul senso profondo del mestiere scelto. Giovanna D’Arco protagonista poi con Lella Costa che il 18 luglio arriverà a Falerone con “Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola”, lasciando spazio, il 30 luglio a Lucrezia Lante della Rovere che proporrà “Il mio Piccolo principe”. Ispirandosi al romanzo di Antoine De Saint Exupery nello spettacolo si prova a immaginare un piccolo principe con il quale si viaggia e si fa viaggiare il pubblico con la musica: dal classico al jazz, dal pop all’improvvisazione, la musica, con la chitarra di Mucciarelli, sarà al servizio della parola. Torna nelle Marche Luca Ward, attore e doppiatore, che il 7 agosto racconterà e parlerà del “Talento di essere tutti e nessuno. Ogni storia inizia con un viaggio, l’Odissea Ulisse”. Giuseppe Pambieri arriverà nelle Marche il 9 agosto e, con la compagnia teatro delle Città, rappresenterà “Edipo a Colono”. La parte di prosa del cartellone si chiuderà il 17 agosto con Proscenio Teatro che sul palco del teatro romano di Falerone, porterà la propria produzione “Molto rumore per nulla”.

La musica

Gli appuntamenti musicali sono concentrati nei primi giorni di agosto. Il 1 torna l’ormai consueto concerto dei Fioriscuro, che faranno ascoltare al pubblico il loro personale tributo ai Pink Floyd. Suggestivo l’appuntamento del 3 agosto, con Lumina, i concerti a lume di candela che al teatro di Falerone creerà una splendida atmosfera con il compositore e pianista friulano Remo Anzovino. L’unico appuntamento con la danza è in programma il 30 agosto con il corpo di ballo del Romae Capital Ballet che proporrà “Piazzolla Passion”. Con la compagnia arriverà a Falerone Amilcar Moret Gonzales, ballerino cubano, divenuto famoso in Italia per la collaborazione come ballerino professionista e insegnante di danza classica nella trasmissione Amici. Le emozioni non finiscono perché sotto il cielo stellato ci saranno anche tre momenti di approfondimento. Maria Rita Parsi e Daniela Lucangeli, rispettivamente il 14 luglio e il 2 agosto, terranno due conferenze che fanno parte del progetto “Emozioni per crescere”. Chiude i tre appuntamenti convegnistici e anche l’intero cartellone del teatro romano, Umberto Galimberti. Il professore lombardo arriverà con il suo intervento sullo spaesamento e l’etica del viandante.

