Angelina Mango canta Imagine e poi fugge: «Non volevo mi vedessero piangere»

Ieri l'artista Angelina Mango ha stupito i cronisti in sala stampa alla Malmo Arena per Eurovision Song con un'improvisata di 'Imagine' di John Lennon. «Ciao a tutti, sono qua perchè vorrei veramente esprimere i miei pensieri a modo mio con le mie parole» ha dichiarato l'artista visibilmente molto emozionata parlando ai cronisti internazionali in inglese. «Quando sono arrivata qui ho visto artisti proprio come me che vivono per la loro musica e parlano tramite la loro musica. Ieri notte mi sono esibita su quel bellissimo palco dell'Eurovision con il mio cuore pieno d'amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Ora voglio lasciar parlare la musica», ha detto. Ha poi iniziato a cantare Imagine accompagnata da una chitarra, un inno alla pace in tutto il mondo.

Angelina Mango: «Ecco perché sono fuggita»

Dopo la performance, il cui video ha fatto il giro dei social, la cantante italiana vincitrice di Sanremo è fuggita di corsa dietro le quinte evitando di parlare in conferenza stampa.

imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse… pic.twitter.com/rj3UXIwQyS — angelinamango (@angelinamango_) May 11, 2024

Questa mattina ha spiegato i motivi della sua scelta: «Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale - ha spiegato su X - quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità».