Pelle liscia e luminosa con l'acido mandelico. Un trattamento delicato da utilizzare contro acne e imperfezioni

Antiossidante, antiage, contro acne e imperfezioni. Purificante. È quanto promette di essere l'acido mandelico, tra i più soft degli acidi tanto da poter essere utilizzato anche in estate. È forse meno noto rispetto agli altri ma ha discreti vantaggi e vale la pena usarlo. Per la nostra skincare, è una bella boccata di ossigeno considerando che rende la pelle più liscia, luminosa e più turgida. Non come l'acido glicolico, s'intende visto che è più strong, ma le sue proprietà sono decisamente importanti, anche se si tratta comunque di un prodotto che può avere controindicazioni specie per chi ha una pelle molto sensibile.

Di cosa si tratta

Il mandelico fa parte della categoria degli alfa-idrossiacidi, Aha, le cui proprietà purificanti e antietà sono conosciute da anni nel campo del beauty.

Per le sue caratteristiche, si combina molto con una pulizia del viso da fare anche at home e con massaggi e trattamenti specifici. È estratto dalla mandorla e da anni viene utilizzato nella cosmesi per fare creme viso esfolianti, schiarenti e antiaging. È un valido alleato contro rughe, acne, punti neri, ecco perché è fondamentale usarlo. Ha la capacità di esfoliare gli strati più superficiali della pelle con delicatezza, schiarisce macchie scure, efelidi e discromie, svolge un'azione antiossidante e purifica la pelle. Inoltre, riduce rossori e cicatrici dovute all'acne ma anche la produzione di sebo. Lenisce la pelle anche prima di sottoporsi ad altri trattamenti, idrata poi a fondo la cute assieme ad altre sostanze come l'acido ialuronico. Si può farlo a casa acquistando un prodotto ad hoc, che va applicato dopo la aver struccato e deterso il viso. Basta lasciarlo in posa per il tempo previsto e poi si sciacqua. Quindi, si applica la crema idratante. Il trattamento si può ripetere ogni 15 giorni. Quanto alle sue proprietà antiaging, va detto che stimola il rinnovamento cellulare lasciando la pelle più levigata. Questo acido stimola anche la produzione di collagene.

Quale concentrazione scegliere

Si può partire da una concentrazione del 10% e, in questo caso, si può utilizzare più volte a settimana . Maggiori concentrazioni, come il 15%, si possono usare una o due volte a settimana. Per chi vuole fare un peeling al mandelico, si può ricorrere ad un prodotto con concentrazione al 30%. Se si va oltre, cioè al 50%, possiamo andare solo dai professionisti e cioè da estetiste e dermatologi: è infatti la percentuale consigliata per effettuare peeling chimici sul viso per migliorare la compattezza e il tono della pelle ma anche per ridurre macchie, punti neri, brufoli e acne.

Le controindicazioni

Nonostante sia più delicato rispetto agli altri acidi, ci potrebbero essere, comunque, effetti indesiderati, soprattutto per chi la pelle più sensibile. E cioè arrossamenti, bruciori e lieve irritazione cutanea. Dunque, attenzione se si ha una pelle molto reattiva, prima di applicarlo, sarebbe meglio rivolgersi ad un esperto.