La banda torna a colpire: due furti messi a segno a Marina di Montemarciano

MONTEMARCIANO - Ladri a Marina di Montemarciano dove si sono introdotti in un’abitazione venerdì pomeriggio in via dei Tigli e in una in via dei Larici nel pomeriggio di sabato. I bottini non sono stati quantificati ma sembra si tratti della solita banda che nell’ultima settimana ha messo a segno diversi colpi nella vicina Senigallia.

Le modalità d’intrusione rientrano in quelle descritte dai militari nei giorni scorsi per mettere in guardia i cittadini.

Prese di mira case al piano terra o primo piano, facilmente accessibili. Per entrare i topi d’appartamento forzano porte e finestre. In via dei Larici sabato pomeriggio sono riusciti ad entrare in una casa nonostante la presenza di due cani di grossa taglia a custodia dell’abitazione.

«Verso le 18:30 mi sono entrati i ladri in casa in via dei Larici – racconta il proprietario che ha lanciato un appello sui social -. I cani erano a casa ma, in qualche modo, i ladri sono riusciti a passare e andare nella camera da letto dove hanno messo tutto sottosopra. Se qualcuno in via dei Larici avesse telecamere e potesse verificare registrazioni dalle 18:20 alle 19 forse sarebbe utile, per vedere l’eventuale transito di persone sospette». Sull’accaduto indaga la compagnia dei carabinieri di Senigallia, di cui la stazione di Montemarciano fa parte. Proprio nel fine settimana si registrano maggiormente episodi di intrusioni, che si concludono spesso solo come tentativi falliti.