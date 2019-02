Vandali scatenati vicino alla scuola: si spera nelle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO - Vandali in azione all’Istituto d’istruzione superiore Cuppari-Salvati. In particolare i danni si sono registrati nella sede dell’indirizzo professionale, quello a Villa Salvati, in via Trento 93, nel cuore di Pianello Vallesina. La storica villa Salvati ospita il percorso quinquennale in agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Ignoti hanno divelto alcune fioriere poste all’esterno, sul vialetto d’ingresso della villa, danneggiandole. Inoltre sono state appiccate le fiamme ad alcuni contenitori della raccolta differenziata, in particolare quelli bianchi per il conferimento della carta che si trovavano nel cortile dell’istituto. L’auspicio è che le telecamere poste in zona possano aver registrato i movimenti di questi vandali e contribuire in modo determinante a dare un nome ai responsabili.