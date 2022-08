Schianto con un'auto, la moto finisce in un campo: incidente choc, ragazzo è in gravi condizioni

MONTE ROBERTO – Un'auto distrutta, una moto volata nel campo: è lo scenario da brividi di un incidente avvenuto nel pomeriggio a Monte Roberto, lungo la strada dei Castelli che conduce a Castelbellino. Per cause da accertare, una moto da cross si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda e poi è finita in un campo, dopo un volo di decine di metri. In sella c'era un ragazzo di circa trent'anni, ferito gravemente ma rimasto sempre cosciente: è stato portato all'ospedale di Torrette dall'eliambulanza. Sul posto, il 118, l'automedica di Jesi e un'ambulanza della Croce Verde di Cupramontana, insieme ai carabinieri che si occupano dei rilievi dell'incidente.