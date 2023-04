Monte Roberto, l'auto si incendia dopo l'incidente: tre donne al Pronto soccorso

MONTE ROBERTO - L'auto prende fuoco dopo l'incidente: tre donne ferite, per fortuna in maniera non grave. Si è trattato di un tamponamento tra auto, avvenuto poco prima delle 15 in via Sant'Apollinare a Monte Roberto.

La squadra dei Vigili del fuoco di Jesi dei vigili è intervenuta con un’autobotte, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. La conducente della 'auto incendiata (una 24enne) e le due donne sull cinquantina che viaggiavano sull'altro mezzo sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Jesi.