Ancona, risse, ubriachi e pregiudicati: chiuso per una settimana il locale. È la terza volta

ANCONA - Risse e costante presenza di pregiudicati: il questore di Ancona ha chiuso per una settimana un noto bar in via Flaminia ad Ancona, poco lontano dalla stazione ferroviaria. Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo nei confronti del locale.

Dopo Pesaro, allarme anche a Macerata per i volantini sui controlli in casa: «È una truffa»

Una Volante, lo scorso 16 aprile, era infatti dovuta intervenire nel locale per un'aggressione. Sul posto i poliziotti avevano trovato un uomo, palesemente ubriaco, che riferiva di essere stato colpito alla testa da un individuo, ancora presente sul posto. Che però raccontava di essere lui l'aggredito. Entrambi avevano fatto ricorso alle cure dei sanitari. A seguito di mirati accertamenti effettuati dalla Squadra Amministrativa e di sicurezza della Questura, il locale (di cui è titolare un cittadino straniero di 43 anni, gravato da precedenti penali e di Polizia) è risultato essere un luogo abitualmente frequentato da persone pregiudicate per gravi reati. In molteplici occasioni sono stati infatti controllati avventori gravati da numerosi pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, reati contro il codice della strada e stupefacenti.

Le chiusure precedenti

Nel 2021 lo stesso locale era stato chiuso per bene due volte (il 06 febbraio ed il 22 novembre) da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ancona per 5 giorniin quanto non veniva assicurato il rispetto del divieto di assembramento di persone in luogo aperto al pubblico, necessario durante l'emergenza Covid. In un’occasione, al momento del controllo erano presenti all’interno del citato locale più di sessanta persone ammassate che non indossavano alcun dispositivo di protezione. Lo scorso gennaio l'eintervento era stato reso necessario per la segnalazione di musica ad alto volume.