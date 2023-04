Dopo Pesaro, allarme anche a Macerata per i volantini sui controlli in casa: «È una truffa»

MACERATA - Anche la Prefettura di Macerata mette in guardia contro i falsi volantini affissi sulle abitazioni intestati al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che invitano le persone lasciare le case per finti controlli di polizia.

"Il volantino - spiega infatti la Prefettura - , intestato al Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza, pena l’irrogazione di sanzioni molto pesanti. Si tratta chiaramente di una truffa a cui non dare assolutamente seguito. L’avviso inizia richiamando un inverosimile obbligo di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di polizia. La Prefettura e le Forze dell’Ordine rassicurano la cittadinanza della falsità del documento, consistente nel tentativo di alcuni malviventi di ingenerare preoccupazione nelle le persone, soprattutto anziane e introdursi nelle abitazioni. Chi si imbatte in simili volantini è pregato di segnalarlo alle forze dell’Ordine".