San Severino, secondo tamponamento a catena in 2 giorni sulla Septempedana: una donna all'ospedale

SAN SEVERINO - Il tratto non è esattamente lo stesso, ma si tratta comune del secondo tamponamento a catena in due giorni sulla Septempendana nei pressi di San Severino. L'incidente, che ha coinvolto due auto ed un autocarro, è avvenuto intorno a mezzogiorno al km 58.3 della “Septempedana” all’altezza del km 58 + 300, forse dovuto anche all'asfalto visido. Nell'incidente, i cui rilevamenti sono affidati alla Polizia locale, sono rimasti coinvolti un Iveco Turbo Daily 35-10 e due Volkswagen Golf. Nello schianto è rimasta ferita una donna che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”, per foruna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.