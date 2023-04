Tamponamento a catena: tre feriti e traffico in tilt alle porte di San Severino

SAN SEVERINO - Tamponamento a catena sulla Septempedana, tre feriti e traffco in tilt all'ingresso di San Severino. Se la caveranno con pochi giorni di prognosi gli automobilisti, due donne e un uomo tutti settempedani, coinvolti in un tamponamento a catena questa mattina, intorno alle ore 8,20, lungo la 361 “Septempedana”.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, tre autovetture – una Bmw X2, una Citroen C3 e un’Alfa Romeo Giulietta – sono entrate in collisione all’altezza del km 54 tra il centro urbano di San Severino Marche e la frazione di Taccoli. A causa dell’incidente si sono create file all’ingresso della città con rallentamenti del traffico durati una mezz’ora. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasferito due dei tre conducenti coinvolti all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.