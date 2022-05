Scontro-choc tra biciclette, due uomini cadono a terra: un ferito portato all'ospedale in codice rosso dall'eliambulanza

MONTE ROBERTO – Incidente choc nel pomeriggio nella frazione di Pianello Vallesina: attorno alle 18 due uomini in sella alla loro bici si sono scontrati in via Trento. Entrambi sono rimasti feriti. Se il più giovane, un 35enne, è stato portato all'ospedale solo per alcune escoriazioni, il più anziano, un 73enne, è caduto malamente e ha riportato un trauma cranico, nonostante indossasse regolarmente il caschetto protettivo. I presenti hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118 per soccorrere il ciclista più anziano – rimasto sempre cosciente – e trasportarlo in volo all'ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. Sul posto, anche l'automedica e la Croce Verde, oltre ai carabinieri di Jesi per i rilievi.

