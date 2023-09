MONTEMARCIANO - «È la solita storia, in 10 minuti le onde sono diventate alte un metro e mezzo: questo è bastato per spazzare via la prima fila di ombrelloni e lettini del nostro stabilimento». Marco Mengucci, titolare col fratello Mauro del ristorante e stabilimento balneare Heidi sul lungomare di Marina di Montemarciano, non sa più a che santo votarsi. «Non c’è stata una grossa mareggiata – dice Mengucci – è stata solo la conseguenza del temporale dei giorni scorsi ma tanto è bastato per far arrivare il mare alla prima fila degli ombrelloni, come se qualcuno avesse tirato un grosso sasso in una bacinella: sono fenomeni molto leggeri ma sono sufficienti a metterci in difficoltà».

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Potenza Picena, violento scontro tra auto e moto: un giovane centauro trasportato a Torrette in eliambulanza IL RISARCIMENTO Volo cancellato? Interviene il diritto di tutela. Ecco le somme del risarcimento e come ottenerlo LA TESTIMONIANZA La consigliera comunale di Senigallia era sul volo: «Un gran boato, poi il fuoco. Scene da incubo, c’era chi urlava e pregava»

L’auspiscio

Continua Mengucci: «Speriamo di riuscire a finire la stagione con la spiaggia abbastanza integra e con il locale che non subisca danni alle strutture. Tra un mese dovrebbero iniziare i lavori di ripascimento ma non sarà semplice risolvere i problemi che da anni ed anni si trascinano in questo tratto di lungomare che sembra abbandonato da tutti, in particolare da chi dovrebbe prendersene più cura». In tanti sui social rincuorano i fratelli Mengucci e tutti gli operatori degli stabilimenti e dei locali del litorale ma la preoccupazione regna sovrana. Gli operatori stanno attendendo il ripascimento. «Ci hanno detto che entro fine settembre dovrebbero iniziare i lavori di ripascimento con nuova ghiaia. Le opere di messa in sicurezza della costa invece – aggiunge Marco Mengucci - quelli attesi da anni, dovrebbero iniziare ad ottobre ma non ci saranno le scogliere, non tutti le vogliono, ci dovremmo accontentare di un ripascimento massivo». Chi non le vuole è il Comune di Senigallia che ha espresso perplessità sulle conseguenze che le scogliere a Marina di Montemarciano potrebbero avere sulla Spiaggia di Velluto, rischiando di spostare a nord il grave problema dell’erosione con cui Marina fa i conti da molti anni. Anche nei mesi scorsi il mare aveva fatto danni incalcolabili. La furia del mare, le forti raffiche di vento e la pioggia battente avevano spazzato via strutture e attrezzature dei locali del litorale, gettando nello sconforto e nella disperazione un po’ tutti i titolari dei ristoranti e degli stabilimenti balneari della zona «La situazione sul lungomare di Marina di Montemarciano – dicono alcuni proprietari di case -è grave e paradossale: alcuni mesi fa la strada è stata chiusa in vari tratti e molti locali e stabilimenti, oltre ad Heidi anche Alberto Berardi, Acqua Salata ed altri, hanno subito danni pesantissimi». Tutti invocano l’aiuto delle istituzioni che però tarda ad arrivare.