Traffico intenso, code sia in direzione nord che sud sull'autostrada A14 all'altezza di Loreto

LORETO - Dopo Ferragosto ogni occasione è buona per il rientro a casa o anche magari per concedersi altri spostamenti magari alla ricerca di relax diversi. E infatti questa mattina sull'autostrada A14 all'altezza di Loreto nonostante non si sia verificato nessun incidente ci sono code tanto in direzione nord quanto in direzione sud a causa di un traffico già dalle prime ore del mattino particolarmente intenso.