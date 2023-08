Gimbo Tamberi conto alla rovescia per l'esame Mondiale: «Aiutatemi ad entrare nella storia»

Altro che Ferragosto, questi sono giorni di fatica e di lavoro. Anche perchè è l'ultima settimana di preparazione a Formia in vista dei campionati Mondiali di Budapest. E già il conto alla rovescia è cominciato: domenica mattina ore 10.35 primo turno, martedì sera alle 19 finale

E Gimbo Tamberi sui social di lancia e si carica. «Ho fatto veramente tutto quello che era nelle mie possibilità per arrivare il più preparato possibile all'evento più importante dell'anno e adesso, vi giuro, non vedo l'ora di scendere in pedana e far venir fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni. È una sfida enorme ma la voglia di provarci lo è ancora di più! Come sempre ho bisogno di tutto il vostro supporto per provare a raggiungere quella cosa che mai nessuno è ancora riuscito a fare nella storia del salto in alto. Manca solo quella medaglia che sogno da anni... sarà dura, durissima, ma voglio provarci e soprattutto credere che sia possibile fino alla fine».