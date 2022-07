Turista di 13 anni colpito da malore, soccorso al porto di Ancona prima di salire in nave e andare in vacanza

ANCONA - Un turista di 13 anni è stato colpito da malore mentre si trovava al porto di Ancona, all'interno del Facility, il varco prima della partenza. Nello scalo dorico è così piombata una squadra di soccorritori con ambulanza in potes, fermandosi al terminal crociere, dopo essere stata allertata dalla Centrale operativa 112.

Intervento perentorio della Croce Rossa Italiana e dell'automedica

Soccorso delicato: da quanto appreso un ragazzino di 13 anni, turista francese, si è sentito male all'interno del Facility prima di partire. Plausibile che il caldo africano, dopo alcune ore trascorse in attesa o in fila prima dell'imbarco, abbiano contribuito ma sulla circostanza non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. L'importante è che

sul posto, all'interno del varco, siano intervenute con grande prontezza e professionalità l'ambulanza della Croce Rossa Italiana assieme all'automedica territoriale. Insieme hanno provveduto alle cure del paziente sul posto per fare sì che potesse partire regolarmente poi con la nave insieme alla famiglia.