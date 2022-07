Vacanze a rischio per gli italiani, voli cancellati in tutta Europa. Tutti chiedono il risarcimento

Vacanze a rischio per milioni di italiani? Rischio concreto. Aumentano infatti i voli cancellati in tutta Europa e in tutti i principali aeroporti italiani. Il rischio di non partire è reale nel Regno Unito e in Spagna ma anche in Germania, Portogallo, Belgio, Francia e Italia. Le varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per il 17 luglio.

Come verificare il proprio volo

Per verificare i disagi si può andare sul portale di FlightStats e inserire il proprio codice di volo, Dall’aeroporto di partenza o dalla data in corso è possibile ricevere informazioni sulla compagnia aerea, l’orario di decollo effettivo e quello stimato e la posizione voli in tempo reale: ovvero se l’imbarco è stato aperto, se l'aereo è già in volo o se è atterrato a destinazione.

Per ogni aeroporto è espresso un giudizio sulla puntualità e una stima sulle possibilità che il volo possa partire in ritardo. Sulla base delle percentuali di voli cancellati o in ritardo è possibile poi consultare in tempo reale la classifica relativa agli aeroporti più o meno virtuosi. FlightStats ti permette a tutti gli effetti di verificare le rotte aeree in tempo reale.