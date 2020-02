I ladri vanno all'assalto delle case alle porte del Santuario Mariano

LORETO - Ancora furti in casa, un’emergenza che non sembra mai finire e una scia di blitz e di paura che continua. I topi d’appartamento sono entrati in azione nelle ultime ore tra Numana e Loreto. L’allarme è scattato l’altra notte alle porte del Santuario mariano.

Ignoti si sono introdotti in un’abitazione di via Cesare Maccari, nei pressi della Pizzeria Gió, vicino all’incrocio tra via Castelfidardo e via don Giovanni Minzoni. Ladri venerdì scorso anche a Numana dove è stato segnalato un tentato furto in via Risorgimento, non lontano dalla caserma dei carabinieri. Il mancato colpo sarebbe avvenuto fra le 17 e le 18. I malviventi hanno cercato di svaligiare una casa approfittando dell’assenza della proprietaria. Per entrare, hanno infranto il vetro di una finestra, mentre nulla sarebbe stato asportato dall’abitazione.

