Coppia in vacanza, casa nel mirino dei ladri golosi: svuotato il frigorifero e rubato un salvadanaio

CINGOLI - Vanno in vacanza in montagna, a Pieve di Cadore (Veneto), i ladri entrano in casa e svuotano il frigorifero, e si portano via anche un salvadanaio con dentro circa 300 euro in monete e mettono a soqquadro tutte le stanze. Dal frigo trafugati prodotti vari e in particolare gli alimenti a lunga scadenza.





Il furto è stato messo a segno alcuni giorni fa ai danni di una coppia cingolana residente in località San Flaviano. Probabilmente i malviventi tenevano d’occhio l’abitazione e, capito che dentro non c’era nessuno, hanno deciso di agire. Ad accorgersi del furto un vicino di casa che ha notato una finestra aperta. Sapendo che i residenti erano partiti, non ha perso tempo ed ha avvertito il proprietario che era in vacanza. Non potendo rientrare subito, la coppia ha allertato la figlia che abita fuori Cingoli. Quest’ultima, una volta raggiunta la casa dei genitori, è entrata nell’abitazione con i carabinieri e il giorno dopo si è recata in caserma a presentare una denuncia. Oltre al gran disordine nelle stanze, come detto, era sparito il salvadanaio e il frigo era stato svuotato.



I malviventi hanno anche staccato dalle pareti tutti i quadri in cerca della cassaforte; in casa non c’erano oggetti di un valore. Non trovando niente si sono accontentati del cibo e del contenitore di monete. «Forse ci controllavano - ha raccontato il cingolano vittima del furto - o addirittura ci hanno visto quando siamo partiti con i bagagli. In casa non abbiamo oggetti d’oro o di valore. E neanche la cassaforte. Così hanno trovato il salvadanaio e hanno svuotato il frigorifero. Faremo installare un sistema d’allarme». © RIPRODUZIONE RISERVATA