Ancona, cesareo d'urgenza e bimba nata morta al Salesi: 17 indagati per omicidio colposo

ANCONA - Sono 17 le persone finite nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta che la procura ha avviato per far luce sulla piccina morta il 26 gennaio prima di venire alla luce con un parto cesareo d’urgenza. Sul fascicolo compare l’ipotesi di reato di omicidio colposo. È stato aperto dal pm Rosario Lioniello dopo l’esposto presentato dalla coppia di 30enni – residente in Val Musone – che era andata al Salesi per vivere la gioia della nascita della loro primogenita.

Gli indagati iscritti dal pm fanno parte del personale sanitario del materno-infantile che in qualche modo ha avuto a che fare con l’iter seguito dalla partoriente, ricoverata in via Corridoni il pomeriggio del 25 gennaio. I 17 sono stati individuati a fronte dell’esame autoptico che la procura ha disposto sul corpicino della bimba per identificare le cause della morte e ravvisare o meno eventuali responsabilità mediche.

