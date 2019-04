Lo vedono vendere ketamina e trovano anche l'hashish: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Lo vedono cedere una dose di ketamina (un potente anestetico veterinario con terribili effetti stupefacenti) e gli trovano l'hashish in casa: 25enne di origine polacca arrestato e condannato.L'operazione è scattata ieri da parte degli uomini della Squadra mobile di Ancona e del commissariato di Jesi, dopo che gli agenti hanno visto in diretta un episodio di spaccio. In casa gli agenti hanno trovato 10 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 50 grammi, materiale per il confezionamento delle dosi e sostanze da taglio. Il giovane è stato giudicato per direttissima questa mattina: ha ricevuto una condanna di 6 mesi ed è stato rimesso in libertà.