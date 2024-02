FALCONARA Il fiuto di Billy è stato infallibile e per 4 ragazzi falconaresi è stato impossibile sfuggire ai controlli degli agenti della polizia locale che li hanno sorpresi con un panetto di hashish e un bilancino mentre erano in procinto di preparasi alcuni spinelli: sono stati tutti denunciati. I tre si erano appartati in una panchina del parco di via Volta e via Galilei, nella zona vicina al centro commerciale Le Ville martedì pomeriggio, ma i loro movimenti non sono passati inosservati ai vigili, impegnati nelle attività di controllo straordinario dei parchi cittadini.

I fatti

Gli agenti erano coadiuvati dall’unità cinofila di Tolentino e avevano in programma di ispezionare diverse aree verdi del territorio, tra cui il parco di Kennedy. Una volta giunti al parco della zona commerciale Le Ville hanno notato i 4 giovani, due maggiorenni, un minorenne ed uno appena maggiorenne tutti residenti a Falconara, muoversi in modo sospetto e sono così rimasti in zona per seguire i comportamenti dei 4 giovani. Quando sono stati certi che il gruppetto aveva qualcosa da nascondere, i vigili, che avevano al guinzaglio l’infallibile cane antidroga Billy, hanno fatto scattare la perquisizione che ha permesso di individuare ed intercettare un panetto contenente 72 grammi di hashish e un bilancino per pesare la droga che i ragazzi avevano frettolosamente e maldestramente gettato via insieme ad alcuni spinelli che stavano preparando. I quattro falconaresi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per la detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Successivamente sono eseguite perquisizioni a casa di alcuni indagati ma non sono stati trovate altre sostanze stupefacenti. Qualche giorno fa gli agenti della polizia locale sul litorale falconarese avevano arrestato un tunisino di 41 anni che era in possesso di ben 21 grammi di eroina confezionata e già pronta per la vendita, poi recuperata sotto la sabbia dove il nord africano aveva cercato invano di nasconderla. Quando l’uomo si era visto braccato dagli agenti in borghese aveva tentato la fuga a piedi lungo la battigia ma era stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. Il quarantunenne tunisino era già stato ritenuto responsabile di reati collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti e la polizia locale falconarese lo stava tenendo sotto controllo da giorni.