Monte San Vito, nervoso al controllo: 19enne sorpreso con l'hashish finisce nei guai

MONTE SAN VITO - È nervoso al controllo e ne ha ben donde: denunciato, dai Carabinieri della Stazione di Monte San Vito, un 19enne sorpreso con l'hashish.

Potenza Picena, sedici dosi di cocaina in auto pronte da spacciare e altra droga in casa: 50enne ai domiciliari

Nella tarda mattinata di sabato, i Militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura, lungo via Sant’Antonio: il nervosismo del passeggero li ha insospettiti ed hanno approfondito il controllo, trovandolgi addosso uno spinello di hashish. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove sono stati trovati un panetto di hashish, del peso di 34 grammi, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La sostanza e quanto rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro ed il ragazzo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il conducente dell’autovettura, invece, è risultato essere estraneo ai fatti.