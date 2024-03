Nervoso in auto, trentenne trovato con la cocaina a Falconara: denunciato

FALCONARA - Nel weekend appena trascorso i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un trentenne abitante in Falconara Marittima per la violazione della normativa sugli stupefacenti.



Ha avuto luogo nel Comune di Falconara Marittima un servizio straordinario di controllo del territorio, attuato su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona; un presidio imponente di uomini e mezzi che ha circoscritto le zone nevralgiche della città, il tutto finalizzato alla prevenzione e repressione dei fastidiosi reati predatori nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle relative violazioni.

L’area della stazione ferroviaria, del centro abitato e delle periferie a ridosso della frazione di Castelferretti sono state attenzionate dai militari, con il controllo di persone e veicoli.



Nella periferia del Comune di Falconara Marittima i militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con quattro uomini a bordo; il trentenne, in qualità di passeggero, è apparso fin da subito nervoso e la successiva perquisizione personale eseguita nei suoi confronti ha consentito di rinvenire, occultata negli slip, una bustina contenente sette dosi termosaldate di sostanza stupefacente di cocaina, per un peso lordo complessivo di 3 grammi circa.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale, ponendola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.