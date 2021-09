Sorpreso con hashish, marijuana e 2mila euro in contanti: arrestato un 19enne

VALLEFOGLIA - Le banconote in tagli da 20 e 10 euro, provento di spaccio. Scatta l'arresto di un 19enne studente italiano. I carabinieri della stazione di Montecchio nella serata di venerdì, intorno alle 19, hanno visto tre ragazzi in piazza della Repubblica a Vallefoglia. I giovani, alla vista dei militari, si sono subito allontanati in tutta fretta. Neanche il tempo di aprire la portiera della gazzella che uno dei ragazzi ha gettato un sacchetto nell'aiuola della piazza. I carabinieri hanno recuperato il contenitore e lo hanno aperto. Dentro c'erano 13 grammi di hashish e 1,5 di marijuana, tutto diviso in dosi pronte per lo spaccio al dettaglio. Non è tutto, perché il giovane aveva nelle tasche un bel gruzzoletto di soldi. Si parla di circa 2100 euro tutti in tagli da 10 e 20 euro. Così il 19enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

APPROFONDIMENTI PORTO SANT'ELPIDIO Spaccio "sostenibile": preso il pusher che consegna le dosi... SENIGALLIA Volo choc dal balcone di un'abitazione, paura per un bambino:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA