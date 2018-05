Si schianta contro lo spartitraffico: automobilista portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Stava procedendo con la sua auto lungo la superstrada 76 in direzione Fabriano quando ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro lo spartitraffico all'altezza dello svincolo per la Coppetella. Immediati i soccorsi con l'uomo di 76 portato all'ospedale di Torrette in codice rosso ma non in pericolo di vita. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.