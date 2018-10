Parla al cellulare e cade in una buca: ricoverato con traumi a gambe e costato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Cammina e parla al cellulare, senza accorgersi che nel marciapiede c’è una buca profonda almeno mezzo metro e ci finisce dentro. È la disavventura capitata a un uomo di nazionalità bulgara residente in città, nel tardo pomeriggio di sabato, mentre camminava in via Belardinelli prima dell’intersezione con via Gallodoro.L’uomo, distratto dal cellulare e complice il buio, non s’è accorto che tra il marciapiede e il prato c’era una buca, anche profonda, e inavvertitamente ci è finito dentro procurandosi delle contusioni alle costole e alle gambe. Aiutato a uscire da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme al 118, all’arrivo dei sanitari è stato trovato disteso nel prato vicino alla buca, dolorante e (comprensibilmente) arrabbiato. Soccorso dal medico dell’automedica del 118 e dai sanitari della Croce verde, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice giallo.