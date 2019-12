Nonna Angela ha cento anni: oggi la festa con la messa del vescovo

JESI - Mazzangrugno in festa per i 100 anni di nonna Angela Tosti in Costarelli, nata ad Apiro il 2 dicembre 1919 ma i cui festeggiamenti si terranno oggi insieme al vescovo Gerardo Rocconi. L’infanzia ad Apiro, dove è stata anche inserita nel gruppo folkloristico come ballerina, ha sposato Luigi Costarelli cui ha regalato la gioia di tre figli. Nel periodo della guerra, in stato interessante, faceva la spola al comando di Ancona per avere notizie sulle sorti del cognato prigioniero in Germania, spacciandosi per la moglie. Donna forte e determinata, ha conosciuto la fame e la fatica dei campi, ma ha sempre saputo reagire con tenacia. Oggi tutta Mazzangrugno, la frazione di Jesi dove si è trasferita dal 1966, la festeggia partecipando alla messa presieduta dal vescovo alle 10 nella chiesa di San Lorenzo.

