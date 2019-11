Jesi, festa grande per Rosa super nonna di 100 anni. L'abbraccio dei nove adorati nipoti

JESI - Jesi fa una standing ovation per la centenaria Rosa Calamante, che il 14 novembre scorso ha compiuto un secolo di vita. Rosa ha fatto festa con i nipoti che con grande entusiasmo hanno salutato i suoi cento anni. Abita da sola, con qualche piccolo aiuto da parte dei familiari, ma anche con tutta l’energia e l’amore per la vita che la animano. Quando le condizioni meteo glielo concedono, ancora va alla messa a piedi. Rosa è una grande stiratrice, ha passato tutta la vita vivendo accanto alla sorella e aiutando sempre i nipoti, specie quello più sfortunato che deve convivere con la disabilità. Rosa non si è mai sposata, continua nel solco delle sue sane abitudini e vive una vita semplice ma ricca con tutti i suoi 9 nipoti. I familiari si stringono attorno a lei in questo straordinario traguardo dei cento anni.

Castelfidardo, nonna Emilia festeggia i cento anni all'ufficio postale

© RIPRODUZIONE RISERVATA