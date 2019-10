Nonna Maria compie cento anni: gli auguri del sindaco (e nipote)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Buon compleanno Maria. È questo l’augurio che Annalisa Del Bello, sindaco di Camerano, ha portato direttamente a casa, assieme ad un mazzo di fiori, a Maria Burattini, la centenaria di Camerano, la più anziana del paese, in occasione del suo primo secolo di vita. Ma è stato un augurio speciale, visto che il sindaco è, oltre che primo cittadino, anche la nipote di Maria. E che, deposto l’aplomb istituzionale e la proverbiale fascia tricolore, si è lasciata andare ad un caldo abbraccio alla sua adorata nonna. «Per me è stato un motivo d’orgoglio, visto che ho passato con lei 49 dei suoi 100anni vita. Mia nonna Maria - commenta Del Bello - è un dono speciale per la nostra famiglia ma anche per tutta la comunità di Camerano».Giustamente orgogliosa della nipote ed emozionata nonna Maria, poi festeggiata da tutta la famiglia (2 figli, 6 nipoti e 9 pronipoti). Ha lavorato per 40 anni, come stiratrice, alla camiceria Imperia, abitando sempre nella stessa casa in cui è nata, l’11 ottobre del 1919, dove vive tuttora da sola, con grande lucidità, sbrigando le faccende domestiche e cucinando. A 100 anni non prende una medicina. Una donna combattiva, un esempio di longevità, che ha trasmesso tanti sani valori a tutta la sua famiglia. Sindaco compreso.