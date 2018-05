Maxi-schermo al teatro Pergolesi per l’esordio del Mancio nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Al Teatro Pergolesi per seguire su maxischermo, lunedì, il debutto del concittadino Roberto Mancini come Ct della Nazionale azzurra di calcio, nell’amichevole Italia- Arabia Saudita che si gioca a San Gallo in Svizzera. L’iniziativa, con ingresso gratuito dalle 20, è stata voluta dall’amministrazione comunale e chiamata “Mancini: atto primo”. Sarà presente anche Aldo Mancini, papà di Roberto. «Una bella iniziativa che Roberto merita - dice il sindaco Massimo Bacci - al di là delle capacità tecniche, mi piace sottolineare le belle qualità di una persona sempre legata a Jesi e disponibile. Un piccolo omaggio, insieme al più grande in bocca al lupo».