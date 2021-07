Tremendo schianto tra un'auto e un furgone: un ragazzo e una dottoressa all'ospedale

JESI - L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e l’incidente stradale avvenuto intorno alle 13 sulla strada provinciale 21 nel tratto del ponte della Barchetta è stato terrificante e avrebbe potuto avere per i due conducenti dei mezzi conseguenze gravi. Ed invece,per fortuna, una dottoressa 4benne, alla guida di una Bmw 218, e un 23enne di Ostra, conducente dell’autofurgone Fiat Doblò, sono stati entrambi ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi in codice giallo e senza particolari traumi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale e dei carabinieri di Monte San Vito, intervenuti con i vigili del fuoco di Jesi e il 118. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni ed è stato bloccato per circa 2 ore.

