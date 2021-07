Esce di strada e l'auto si ribalta nel campo: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

MONTECASSIANO - Esce di strada e si ribalta, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, in un campo. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Montecassiano, in località Rinaldi per un’auto condotta da un uomo uscita di strada ribaltandosi. Sul posto la squadra di Macerata ha estratto la persona che era intrappolata nell’auto affidandola ai sanitari del 118. Per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

