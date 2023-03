JESI - E’ giallo in città per la morte di un’anziana rinvenuta senza vita nella sua abitazione in viale della Vittoria. La signora, 90enne (L.L.le sue iniziali) abitava da sola essendo ancora parzialmente autonoma e lucida, e potendo contare sulla vicinanza e sulla costante presenza del figlio. E’ stato proprio lui, mercoledì pomeriggio verso le 19, a effettuare il macabro rinvenimento.

Era passato come al solito dalla madre per vedere come stava e sapere se avesse bisogno di qualcosa. Ma quando ha aperto la porta dell’appartamento in viale della Vittoria con la sua copia delle chiavi, ha trovato la mamma priva di vita.

L’uscio serrato dall’interno, nessun segno di effrazione, casa ordinata. L’uomo, disperato, ha lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi insieme a un’ambulanza della Croce verde. Ma per la poverina non c’era ormai più nulla da fare. Il cuore aveva già smesso di battere e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto presumibilmente da poco. Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Jesi e i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno eseguito un sopralluogo in casa. Escludendo una morte violenta, il dubbio serpeggiato tra gli inquirenti è stato quello che il decesso possa essere sopraggiunto per una intossicazione da monossido di carbonio, sebbene in lieve quantità. Pertanto, il pm della Procura di Ancona ha disposto il sequestro della salma e ordinato un’autopsia per capire se il decesso sia sopraggiunto per intossicazione o per un malore fatale, dunque per cause naturali. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove con ogni probabilità lunedì sarà eseguita l’autopsia. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi.