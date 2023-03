San Severino, il camion sfonda il parapetto e si ribalta nella scarpata: chiuso il ponte dell'Intagliata, traffico in tilt

SAN SEVERINO - A causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante uscito di strada sulla 361 "Settempedana", è chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia il Ponte dell'Intagliata all'altezza del distributore Ip, a San Severino. Il camion, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, ha sfondato il parapetto del ponte e si è ribaltato nella scarpata sottostante. Sono state predisposte deviazioni sul posto da parte della Polizia Locale. Sul posto anche i sanitari ed i vigili del fuoco.