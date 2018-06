Brucia il posto di blocco: folle inseguimento come un rally in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ha forzato l'alt del posto di blocco istituito in centro dai Carabinieri di Jesi per dei controlli di routine, poi si è dato a una rocambolesca fuga rischiando di investire gli stessi militari con una serie di manovre pericolose e spericolate, ad alto rischio per chiunque si fosse trovato sulla sua traiettoria. Una sorta di rally si è scatenato in centro, nel primo pomeriggio, ed è davvero un miracolo se in quella precipitosa quanto insensata fuga, la vettura non abbia investito qualcuno o provocato qualche incidente o danno. I carabinieri l’hanno poi intercettato sula Statale 76: era lucido e gli esami tossicologici hanno dato esito negativo. E’ stato denunciato per resistenza, ma rischia anche una lunga sfilza di multe.